У Батурині вшанували гетьмана Розумовського

Як повідомила кореспонденту УНІАН директор Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" Любов Кияшко, в Батурині в Воскресенській церкві-усипальниці відбулася панахида, а також покладання квітів до пам’ятника "Гетьмани. Молитва за Україну".

У гетьманському палаці було презентовано нову частину експозиції, що відображає малу їдальню та робочий кабінет К.Розумовського.

"На жаль, оригінальних речей гетьмана в експозиції не представлено. Проте розташування цих кімнат у будівлі збережено, згідно з експлікацією, підписаною архітектором палацу Чарльзом Камероном", - пояснила Л.Кияшко. Вона додала, що інтер'єр їдальні та кабінету відтворено у традиціях 18 – початку 19 століть, коли жив К.Розумовський.

Крім того, в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка відкрилася виставка "Академік. Гетьман. Будівничий: до 210-ї річниці від дня смерті К. Розумовського", а в обласному історичному музеї ім. В.В.Тарновського – виставка "Рукою власною...", де представлено універсали гетьмана К. Розумовського із зібрання колекціонера Василя Тарновського.

Довідка УНІАН: Кирило Розумовський (18 березня 1728 – 9 січня 1803 р.) – український військовий, політичний і державний діяч. Останній гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній Україні (1750–1764). Представник козацького роду Розумовських. Граф Російської імперії, генерал-фельдмаршал.

Палац К.Розумовського в Батурині збудований у 1799–1803 роках. Його реставрацію проведено у 2003 –2008 роках.