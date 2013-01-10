У новому митно-податковому міністерстві буде на 5800 працівників менше

Про це повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів.

За інформацією прес-служби, міністр доходів і зборів Олександр Клименко на установчій зустрічі із членами робочої групи, що займається розробкою концепції роботи нового міністерства, зазначив: „Штат нового відомства сьогодні був затверджений Кабінетом міністрів України”.

До створення концептуальної моделі залучені найкращі експерти Податкової та Митної служб, аудитори авторитетної міжнародної компанії PriceWaterHouseCoopers, які раніше працювали над стратегією реформування податкової політики України, а також провідні науковці.

Зокрема, серед інших розробляти концепт нового відомства будуть директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць та Кріс Вейлс, колишній радник британського прем’єра Гордона Брауна. Саме К. Вейлс був одним з урядових фахівців, що провели аналогічне об’єднання митниці та податкової служби в єдину організацію у Великобританії навесні 2005 року.

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Міністр доходів і зборів підкреслив, що раптового масового звільнення службовців не буде – доля кожного працівника вирішуватиметься індивідуально, з урахуванням його кваліфікації.

«Реорганізація проходитиме синхронно з перепідготовкою кадрів, впровадженням електронного документообігу та розвитком нових сервісів автоматичного дистанційного обслуговування. Мінімально необхідна кількість чиновників і разом з тим зміцнення корпусу фахівців, що безпосередньо працюють із платниками, – ось ключові завдання, які потрібно вирішити у процесі створення міністерства», – зазначив О. Клименко.

Міністр додав, що українська версія об’єднаного митно-податкового відомства має бути не менш ефективною за європейські аналоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, перед засіданням уряду міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив, що концепцію створення і функціонування Міністерства доходів і зборів буде представлено 17 січня.

Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня 2012 року створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Міністром доходів і зборів призначено О.Клименка, який очолював з листопада 2011 року Державну податкову службу.

Як заявляв прем'єр-міністр України Микола Азаров, Міністерство доходів і зборів створене для того, щоб унеможливити ухилення від сплати податків.