Міністерство юстиції поставило крапку у скандалі з «єврейським питанням»

Міністр юстиції Олександр Лавринович у відповіді на лист президента Об’єднаної Єврейської громади та Європейської Єврейської Ради Ігоря Коломойського зазначив : «Кожна етнічна група чи національна меншина в Україні має рівні права з усіма іншими. Невід’ємною частиною цих прав є самоназва національності, яку історично обрав етнос. Вважаю, що вживання інших назв, які є образливими для представників будь-якої національності, є неприпустимим…»

Також міністр підкреслив, що коментувати офіційну позицію у такій делікатній сфері як міжетнічні стосунки за Конституцією можуть тільки чиновники вищого рангу.

Нагадаємо, раніше Центр Симона Візенталя помістив "свободівців" Олега Тягнибока та Ігоря Мірошниченка на п'яте місце у топ-10 антисемітівта образників євреїв усього світу.

Тягнибок потрапив у рейтинг за заклики "боротися з жидвою", а Мірошниченко за те, що назвав голлівудську акторку українського походження Мілу Куніс "жидівкою".