У Харкові затримали втікача з лікарні

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДПтС України в Харківській області, Ю.Чечіна, котрий утримувався під вартою у проктологічному відділенні 2-ї міської лікарні та 26 грудня самовільно залишив лікувальний заклад, було затримано в Харкові на вулиці Каразіна сьогодні, 10 січня, розшуковою групою з числа співробітників Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

На цей час Ю.Чечін перебуває в Московському районному відділі харківської обласної міліції. Ю.Чечін був заарештований 12 червня 2012 року за постановою Дзержинського райсуду м. Харкова на подання слідчого відділу Дзержинського РВ за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ст.ст.. 190 ч.1, ч.2; 358 ч. 3 КК України (шахрайство та підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня у Харкові з однієї з міських лікарень втік ув’язнений, доставлений зі слідчого ізолятора для проведення операції. 43-річний чоловік з 13 червня цього року перебував під вартою в Харківському слідчому ізоляторі за обвинуваченням у шахрайстві та підробленні документів. Для проведення операції його доставили в медзаклад 24 грудня.

За цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 КК України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти).

Крім того, прокуратура Московського району за фактом втечі ув’язненого порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість) стосовно службових осіб Харківського слідчого ізолятора.