Пшонка і Захарченко доповідатимуть Януковичу про вбивство судді
06:52, 11 січня 2013Суспільство
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Генеральний прокурор України Віктор Пшонка та міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко сьогодні доповідатимуть Президенту Віктору Януковичу про результати роботи у справі вбивства харківського судді Володимира Трофимова та його сім’ї.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, пославшись на слова В.Пшонки
Генпрокурор констатував правильно зорієнтовану та плідну роботу слідчо-оперативної групи і процесуальних керівників у справі.
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«Цю справу ми особисто тримаємо на контролі, інформуємо Президента України Віктора Януковича про шляхи розкриття і дії, спрямовані на розкриття цього тяжкого злочину», - підкреслив В.Пшонка.
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