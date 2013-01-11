Пшонка і Захарченко доповідатимуть Януковичу про вбивство судді

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, пославшись на слова В.Пшонки

Генпрокурор констатував правильно зорієнтовану та плідну роботу слідчо-оперативної групи і процесуальних керівників у справі.

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«Цю справу ми особисто тримаємо на контролі, інформуємо Президента України Віктора Януковича про шляхи розкриття і дії, спрямовані на розкриття цього тяжкого злочину», - підкреслив В.Пшонка.