Гривня продовжує втрачати позиції на валютному ринку

Гривня продовжує втрачати свої позиції на українському валютному ринку, повідомляє Радіо Свобода за даними Finance.ua.

У четвер тривало і зростання курсу долара на міжбанківському валютному ринку: більшість угод була укладена за курсом, близьким до 8 гривень 14 копійок. Це на 3 копійки більше, ніж у середу, коли американська валюта стала дорожчою на 5 копійок.

Національний банк України на 11 січня залишив незмінним офіційний курс гривні до долара США – 799 гривень 30 копійок за 100 американських доларів.