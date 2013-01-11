Гривня продовжує втрачати позиції на валютному ринку
09:48, 11 січня 2013Суспільство
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Сьогодні зранку банки і пункти обміну валют готові купувати долар за 8 гривень 7 – 10 копійок, продають за 8 гривень 15 – 17 копійок.
Гривня продовжує падіння на готівковому ринку
Гривня продовжує втрачати свої позиції на українському валютному ринку, повідомляє Радіо Свобода за даними Finance.ua.
У четвер тривало і зростання курсу долара на міжбанківському валютному ринку: більшість угод була укладена за курсом, близьким до 8 гривень 14 копійок. Це на 3 копійки більше, ніж у середу, коли американська валюта стала дорожчою на 5 копійок.
Національний банк України на 11 січня залишив незмінним офіційний курс гривні до долара США – 799 гривень 30 копійок за 100 американських доларів.
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