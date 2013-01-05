Експерти прогнозують подальшу ревальвацію гривні

"Цей рік традиційно ознаменується страшилками - як гривня обвалиться, як вона коштуватиме 9 чи 10 гривень за долар. Але розмови розмовами, а в 2013 році національна валюта може навіть зміцнитися до 8 гривень за долар. Такий курс є своєрідним компромісом, при якому інфляція мінімальна, а у експортерів є можливість хоч щось заробити ", - вважає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. У той же час, на його думку, протягом нинішнього року середній курс складе близько 8,2 грн за дол, повідомляє Ukranews.

Директор аналітичного департаменту компанії Pro Consulting Олександр Соколов вважає, що потенційне введення 10%-го збору до Пенсійного фонду з продажу іноземної валюти, яке може відбутися найближчим часом, може послабити долар по відношенню до гривні. "Зараз активно говорять про те, що в парламенті досягнуто компромісу з цього питання. А тому, незважаючи на те, який ефект цей збір мав на рівні декларації, а саме стабілізацію гривні, ухвалення відповідного закону надасть позитивний вплив на гривню, зміцниться до долара" , - переконаний фахівець.

За словами генерального директора аналітичного центру БЕСТ Валерія Гладкого, оголошена у вересні минулого року Федеральною резервною системою США у вересні емісія безготівкових доларів вже цього року може мати позитивний ефект на гривню. "Внаслідок такої політики долар ослабне відносно євро. А тепер, враховуючи орієнтацію нашої національної валюти на американську, то, очевидно, що долар ослабне відносно всіх валют, в тому числі і гривні. Крім цього, українська валюта може подешевшати до євро, що, у свою чергу, надасть конкурентну перевагу українським експортерам, які продають свою продукцію на ринках Євросоюзу ", - сказав фінансист.

Нагадаємо, 25 грудня міжбанківський валютний ринок закрився зниженням курсу долара - торги по долару завершилися в діапазоні 7,99-8,01 грн за дол Це мінімальне значення курсу долара з кінця лютого 2012 року.