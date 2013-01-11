У Києві автівка провалилася у триметрову яму посеред дороги (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПАТ “АК “Київводоканал”, провал в грунті стався 11 січня о 2.43 по вул. Смоленській, 3 - 3-а у Солом’янському районі через аварійне пошкодження мережі (порив вуличної магістралі Д=300 мм) на проїжджій частині, ближче до обочини. Розміри провалу – 3 м х 1 м та глибиною 3 м.

У результаті провалу ніхто не постраждав, однак авто, що стояло поблизу, зависло задньою частиною над котлованом. На місце аварійної ситуації близько 3.00 виїжджала ДАІ, яка і наразі вирішує питання з автомобілем.

Рух транспорту по вул. Смоленський частково обмежено. Для ліквідації пошкодження та відновлення водопостачання на місці працюють аварійні бригади “Київводоканалу”. Аварійний витік води було оперативно локалізовано. Місце провалу огороджено.

Після того, як авто буде витягнуло з провалу, аварійні бригади продовжать роботи – необхідне розкопування водопроводу на проїжджій частині.

Виконання аварійних робіт на мережах холодного водопостачання бригадами “Київводоканалу” наразі ускладнюється та може затягуватися у зв'язку з нерозчищеними сніговими заметами та їх обледенінням, які бригади змушені ліквідовувати самотужки через неможливість оперативно дістатися до водопровідних колодязів.

У зв’язку з аварійним пошкодженням мережі тимчасово без водопостачання залишаються мешканці будинків: по вул. Смоленcькій: №№ 3, 3-а, 5/1, – житлові будинки; №4 – школа; №8 – поліклініка; №№6, 17, 19 – адміністративні будівлі; по вул. Янгеля - №12/2 – школа-інтернат.

Причина пошкодження магістралі – зношеність водопровідної мережі, що була введена в експлуатацію ще у 1976 році.