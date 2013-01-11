Свобода хоче заборонити продаж пива і цигарок особам до 21 року

Автором відповідного законопроекту про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо роздрібної торгівлі алкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами) (р.н.1245) є заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Також законопроектом передбачено визначити вимогу обов’язкового просторового відокремлення точок продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів від точок продажу інших товарів; заборонити продаж алкогольних напоїв у радіусі 200 метрів від наявних земельних меж загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, на території автозаправних станцій, з 22 години вечора до 8 години ранку (крім продажу на розлив у закладах громадського харчування) та особам, що знаходяться в стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, законопроект передбачає обмеження кількості видачі ліцензій на роздрібний продаж алкоголю і тютюну залежно від кількості населення та значне розширення повноважень органів місцевого самоврядування стосовно регулювання та контролю за роздрібним продажем алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Зокрема, пропонується надати міським, сільським та селищним радам повноваження визначати кількість ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном за квотою одна ліценція на 10 тисяч мешканців та ухвалювати рішення про продаж таких ліцензій на аукціоні, а виконавчим органам цих рад – видавати відповідні ліцензії суб’єктам підприємництва. Органам місцевого самоврядування також пропонується надати право запроваджувати додаткові обмеження місць та часу продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Говорячи про нагальність врегулювання питання розповсюдження алкогольних напоїв і тютюнових виробів, віце-спікер наголосив, що на сьогоднішній день показники споживання алкогольної продукції та пива в Україні складають реальну загрозу моральному та фізичному здоров’ю української нації. Він нагадав, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у 2011 році Україна ввійшла у п’ятірку країн із найбільшим рівнем споживання алкоголю на душу населення. «Така ситуація, разом із незадовільним станом національної системи охорони здоров’я, призводить до вкрай негативних демографічних наслідків, зокрема, високого рівня захворюваності та смертності, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв», - наголосив він.

Р.Кошулинський відзначив, що, не дивлячись на те, що впродовж останніх років парламент ухвалив низку законів, спрямованих на покращення ситуації, водночас, позитивні моменти таких змін значним чином знівельовані відсутністю належних механізмів контролю – перш за все на рівні самоврядних громад та відповідних органів самоврядування.

Політик підкреслив, що його законопроект покликаний змінити цю ситуацію на краще, в тому числі через надання органам місцевого самоврядування основних повноважень щодо ліцензування роздрібного продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів та запровадження квотування цих ліцензій залежно від кількості населення.

Окремо Р.Кошулинський відзначив, що, на його переконання, магазини або відділи, які здійснюють продаж алкогольних напоїв, повинні бути просторово відокремлені від місць торгівлі іншими товарами, особливо товарами для дітей. «Одне з додаткових навантажень цього законопроекту – не дати змоги дітям вже з молодшого віку психологічно сприймати алкоголь як нормальний товар поряд з дитячою іграшкою», - наголосив він. За його словами, такий товар, як алкоголь, «має реалізовуватися в окремому приміщенні на рівні, скажімо, зі зброєю чи фармакологічними товарами, і людина, досягнувши певного віку та маючи бажання, може приїхати лише у відповідний магазин і там придбати цей товар». «Це є європейська норма», - додав він.

Підсумовуючи, Р.Кошулинський висловив переконання, що поступове законодавче обмеження продажу та, як наслідок, споживання алкогольних напоїв і пива в Україні має бути одним із головних напрямків державної політики.