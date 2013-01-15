Україна за 2012 рік імпортувала нафти і нафтопродуктів на $8,8 мільярда

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, імпорт продукції з Білорусі за 2012 рік становив 3,726 млрд дол., з Російської Федерації – 1,631 млрд дол., з Литви – 0,715 млрд дол., з інших країн - 1,535 млрд дол.

Експорт нафти і нафтопродуктів з України у грошовому вираженні становив 1,389 млрд дол.

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Зокрема, до РФ - 0,489 млрд дол., на Британські Віргінські острови - 0,303 млрд дол., до Белізу - 0,212 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна за десять місяців 2012 року скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні на 70,4% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 1,079 млрд доларів.

Імпорт нафти в грошовому вираженні у жовтні минулого року порівняно з попереднім місяцем скоротився на 26,5%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 86,7% - до 42,003 млн дол.

Україна у січні-листопаді 2012 року скоротила виробництво бензину порівняно з аналогічним періодом минулого року на 40,9% - до 1,52 млн тонн, а дизельного пального - на 46,7% - до 1,279 млн тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.