Українські податківці розгорнули війну проти дешевого бензину

Як повідомляє ТСН, на цих АЗС торгують бензином виробництва Кременчуцького НПЗ, і це паливо є відчутно дешевшим за аналогічний продукт, особливо імпортного виробництва.

Зокрема, 4 січня представники податкової зцідили все пальне з АЗС мережі АNP у Житомирі. При цьому без свідків були зірвані всі пломби і зухвало викачано бензин із октановим числом 92 і 95. Куди вивезли паливо – невідомо. Цю акцію виконавці пояснили претензіями Спілки захисту прав споживачів, до котрої начебто звернувся невдоволений якістю купленого 29 грудня бензину клієнт. Заправка ж не функціонує ще з 21 грудня, коли в податківців раптом виникли претензії до ANP щодо якості пального. Відтак усі претензії щодо продажу пального 29 грудня на АЗС вважають абсурдними.

Із 29 грудня не працює заправка мережі АNP у Чернівцях. Напередодні там викачували пальне А-95 та А-92 з резервуарів. Представник АЗС назвав дії виконавчої служби незаконними, оскільки експертиза якості палива була проведена податковою із численними порушеннями. Невідомо навіть, хто саме проводив зазначену експертизу та чи мала вона місце в дійсності.

У Харкові до пізньої ночі викачували пальне трьох видів також із заправки мережі АNP. На АЗС представники податкової прийшли з текстом рішення суду, котрим зобов'язувалося арештували 50 тонн бензину. В продажі залишили тільки дизпаливо. Працівникам заправки податківці продемонстрували документи, в котрих ідеться про наявність у бензині шкідливих домішок. Також продавцям закидали відсутність належних сертифікатів якості пального.

Раніше подібні проблеми спіткали заправки "Авіас", "Укрнафта" та АNP на Вінниччині. Там свавілля податківців іще наприкінці грудня паралізувало роботу нафтобази, з котрої розвозять бензин і ДП по АЗС регіону. Навіть проведення кількох експертиз із підтвердженням якості палива не переконало податківців у тому, що роботу нафтобази можна розблоковувати. Через такі дії під загрозою бензинового дефіциту опинилися одразу кілька районів Вінницької та сусідньої Житомирської областей.

Податківці наголошують, що піклуються про якість пального. Однак чому цим питанням перейнята саме податкова міліція – лишається незрозумілим. Так само, як і впертість представників цієї установи в намаганні заблокувати роботу АЗС навіть попри відсутність належним чином оформлених документів. Аналітики ринку стверджують, що насправді податкова свідомо нехтує експертними висновками і завдає удару єдиному вітчизняному діючому нафтопереробному заводу – Кременчуцькому НПЗ. Пояснюється це прагненням конкурентів руками податківців знищити впливових учасників ринку, котрі пропонують споживачам пальне за нижчою, ніж середня, ціною.

Станом на на 4 січня на заправках основних мереж України було зафіксовано такі ціни:

"Авіас", АNP та "Укрнафта" А-80 – 10,30 грн; А-92 – 10,60 грн; А-95 – 10,90 грн; ДП – 9,80 грн.

WOG та ОККО А-80 – 10,69 грн; А-92 – 10,99 грн; А-95 – 11,29 грн; ДП – 10,39 грн.

"Лукойл" А-80 – 10,50 грн; А-92 – 10,80 грн; А-95 – 11,10 грн; ДП – 10,20 грн.

ТНК-ВР А-80 – 10,35 грн; А-92 – 10,79 грн; А-95 – 11,09 грн; ДП – 10,10 грн.

Shell А-92 – 11,02 грн; А-95 – 11,32 грн; ДП – 10,37 грн.