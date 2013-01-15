Мінфін продав внутрішніх облігацій більш як на мільярд гривень

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Так, Мінфін залучив 339,965 млн грн від розміщення 5-річних гривневих ОВДП з дохідністю 14,3% річних, а також 456,995 млн грн від розміщення 3-річних індексованих держпаперів дохідністю 9,2%. По цих випусках Мінфін задовольнив усі заявки інвесторів - 1 і 4, відповідно.

Водночас міністерство не задовольнило жодної з 9 заявок на гривневі держпапери терміном обігу 1 рік.

Крім того, Мінфін залучив 62,99 млн дол., задовольнивши 1 із 5 заявок на 2-річні валютні ОВДП з дохідністю 8,2%, розміщення яких на аукціоні 15 січня не планувалося.

Гривневі держпапери з терміном обігу 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 8 січня залучив до державного бюджету 533,612 млн дол. на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, у поточному місяці Мінфін планує провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 15 січня обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, по сумі основного боргу становить 191,07 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 71,302 млрд грн, нерезидентів - 5,459 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році залучив до державного бюджету в ході проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.