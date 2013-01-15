Мінфін хоче оподаткувати і балкони з туалетами

Про це йдеться у законопроекті «Про внесення змін до ст. 265 Податкового кодексу щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», який оприлюднено на сайті міністерства.

Змінами пропонується замінити слова «житлова площа» на «загальна площа».

Передбачається, що закон набуде чинності з дня, що наступає за днем його публікації.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набула чинності ст. 265 Податкового кодексу, якою упроваджено новий місцевий податок - податок на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, платниками якої є фізичні і юридичні особи, зокрема нерезиденти – власники житлової нерухомості.

База оподаткування житлової площі, що знаходиться у власності фізичної особи – платника податків, зменшується для квартир площею 120 кв. м і будинків площею 250 кв. м. Квартири і будинки площею до 120 кв. м і до 250 кв. м, згідно з Податковим кодексом, не оподатковуються.

Ставка податку за 1 кв. м визначена у розмірі 1% мінімальної заробітної плати (або 11,47 грн на 1 січня 2013 року) для квартир житловою площею не більше 240 кв. м і житлових будинків житловою площею не більше 500 кв. м і 2,7% мінімальної зарплати (або 30,79 грн) для квартир житловою площею понад 240 кв. м і будинків житловою площею більше 500 кв. м.