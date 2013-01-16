На Полтавщині міліціонер вклав на лікарняні ліжка п’ятьох людей

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області, вчора, 15 січня, близько 15 години на вулиці Радянській 23-річний водій, сержант міліції, який працює на посаді помічника дільничного інспектора, керуючи службовим автомобілем Лубенського міськвідділу міліції «Шкода-Октавія», виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-21214» (Нива), яким керував 25-річний водій, житель Оржицького району.

У результаті ДТП водій «Шкоди» і двоє співробітників міліції, одному з яких 42, а іншому 40 років, які перебували в службовому автомобілі, а також водій і 44-річний пасажир «Ниви» зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості й звернулися по допомогу до Лубенської центральної районної лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція цієї частини статті передбачає покарання від штрафу до обмеження свободи на строк до 3 років. Наразі слідчий вивчає обставини й причини ДТП.