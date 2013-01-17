Підполковника міліції звільнили за фальшивий диплом про освіту

Як повідомили в прес-групі Управління служби безпеки України в Донецькій області, співробітники СБУ викрили протиправну діяльність 45-річного громадянина України, який у 1999 році придбав фальшивий диплом Горлівського автодорожнього інституту. Надалі зловмисник використовував фальшивий документ при працевлаштуванні на офіцерську посаду в одному із структурних підрозділів Головного управління МВС України в Донецькій області. Офіцерську посаду він незаконно обіймав більш як 13 років, приймаючи при цьому управлінські рішення, і на момент викриття дослужився до підполковника.

Ворошиловський районний суд м. Донецька визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч.4 ст.358 (використання свідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України, але у зв'язку із закінченням терміну давності скоєння злочину, тобто відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК, звільнив його від кримінальної відповідальності.

Правопорушника звільнено з правоохоронних органів.