ЗМІ: Поранена при вбивстві Діда Хасана жінка втратила 4,5 літра крові
Постраждала при замаху на кримінального авторитета Діда Хасана жінка після операції знаходиться на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ), її стан оцінюється як вкрай важкий.
Про це повідомило РІА Новости джерело в медичних колах столиці.
"Жінка непритомна, на апараті ШВЛ. Її стан вкрай важкий. В результаті поранення вона втратила 4,5 літра крові", - сказав співрозмовник агентства.
Напередодні лікарі Інституту Скліфосовського зробили їй операцію.
За даними прес-служби департаменту охорони здоров'я Москви, жінка отримала вогнепальні поранення у груди та стегно.
Один із найвпливовіших російських кримінальних авторитетів Дід Хасан (Аслан Усоян) був поранений в середу вдень біля ресторану на Поварській вулиці і помер у реанімації Боткінської лікарні.
Постраждала в результаті стрілянини жінка, за різними даними, була або співробітницею закладу, або випадковою перехожою.