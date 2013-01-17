ЗМІ: Поранена при вбивстві Діда Хасана жінка втратила 4,5 літра крові

Про це повідомило РІА Новости джерело в медичних колах столиці.

"Жінка непритомна, на апараті ШВЛ. Її стан вкрай важкий. В результаті поранення вона втратила 4,5 літра крові", - сказав співрозмовник агентства.

Напередодні лікарі Інституту Скліфосовського зробили їй операцію.

За даними прес-служби департаменту охорони здоров'я Москви, жінка отримала вогнепальні поранення у груди та стегно.

Один із найвпливовіших російських кримінальних авторитетів Дід Хасан (Аслан Усоян) був поранений в середу вдень біля ресторану на Поварській вулиці і помер у реанімації Боткінської лікарні.

Постраждала в результаті стрілянини жінка, за різними даними, була або співробітницею закладу, або випадковою перехожою.