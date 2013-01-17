Космічне агентство України закупило газ за космічною ціною

Про це пише ресурс «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Зокрема, Національний центр управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України 9 січня за результатами тендеру уклав угоду з компанією «Нові ідеї» на постачання природного газу на 183,4 тис грн. Упродовж 2013 року фірма повинна забезпечити постачання 28 тис кубометрів газу для Національного центру, що знаходиться в Криму неподалік Євпаторії – в селі Вітине Сакського району.

Закупівля фінансується з державного бюджету.

Національний центр управління та випробувань космічних засобів було створено у 1996 році для керування космічними апаратами в рамках національних і міжнародних космічних програм. Окрім того, центр займається проведенням наукових досліджень дальнього космосу, геофізичним моніторингом та випробуваннями космічної техніки.

Директором євпаторійського ТОВ «Нові ідеї» зі статутним капіталом 53 тис грн є Володимир Євтушенко. Він же у 2012 році був директором ще однієї фірми з Євпаторії – ТОВ «Конгломерат-2011», яка була єдиним конкурентом на тендері. Ця компанія зареєстрована на Юрія Церетелі з Макіївки.

Як нагадують “Наші гроші”, комунальні та державні установи цього року замовляють газ в середньому по 500-600 дол. за тисячу кубометрів. Так, наприклад, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького купував газ по 503 дол., Мостиська міськрада Львівської області – 592 дол., Хмельницький національний університет – по 588 дол. У цих випадках постачальниками є місцеві облгази, а торги проводяться за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника».

Разом з тим Нацкомісія з регулювання енергетики 28 грудня затвердила на 2013 рік граничний рівень ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, на рівні 3 509 грн. (близько 438 дол.) за 1000 куб. м без урахування ПДВ та інших зборів. Ця ж ціна газу для держустанов була і минулого року.

В державний бюджет закладена середньорічна ціна російського газу 421 дол. за тисячу кубометрів.