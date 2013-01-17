Космічне агентство України закупило газ за космічною ціною
Державне космічне агентство України закупило на свої потреби природний газ за ціною 818 дол США за 1000 кубометрів.
Про це пише ресурс «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».
Зокрема, Національний центр управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України 9 січня за результатами тендеру уклав угоду з компанією «Нові ідеї» на постачання природного газу на 183,4 тис грн. Упродовж 2013 року фірма повинна забезпечити постачання 28 тис кубометрів газу для Національного центру, що знаходиться в Криму неподалік Євпаторії – в селі Вітине Сакського району.
Закупівля фінансується з державного бюджету.
Національний центр управління та випробувань космічних засобів було створено у 1996 році для керування космічними апаратами в рамках національних і міжнародних космічних програм. Окрім того, центр займається проведенням наукових досліджень дальнього космосу, геофізичним моніторингом та випробуваннями космічної техніки.
Директором євпаторійського ТОВ «Нові ідеї» зі статутним капіталом 53 тис грн є Володимир Євтушенко. Він же у 2012 році був директором ще однієї фірми з Євпаторії – ТОВ «Конгломерат-2011», яка була єдиним конкурентом на тендері. Ця компанія зареєстрована на Юрія Церетелі з Макіївки.
Як нагадують “Наші гроші”, комунальні та державні установи цього року замовляють газ в середньому по 500-600 дол. за тисячу кубометрів. Так, наприклад, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького купував газ по 503 дол., Мостиська міськрада Львівської області – 592 дол., Хмельницький національний університет – по 588 дол. У цих випадках постачальниками є місцеві облгази, а торги проводяться за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника».
Разом з тим Нацкомісія з регулювання енергетики 28 грудня затвердила на 2013 рік граничний рівень ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, на рівні 3 509 грн. (близько 438 дол.) за 1000 куб. м без урахування ПДВ та інших зборів. Ця ж ціна газу для держустанов була і минулого року.
В державний бюджет закладена середньорічна ціна російського газу 421 дол. за тисячу кубометрів.