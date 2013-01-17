Податкова каже, що легалізувала 2012 року 96 тисяч працівників

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Аналітики міністерства називають порушення трудового законодавства поширеним явищем. Підприємці працюють без державної реєстрації або виплачують зарплати «в конвертах». І такі порушення фіксуються в 9 випадках з 10, йдеться в повідомленні прес-служби.

В цілому, торік обсяг штрафів за такі порушення і нарахування податку на доходи фізичних осіб становили 337 млн. грн.

У Міндоходів переконані, що для подолання практики ігнорування вимог трудового законодавства необхідні істотні зміни в регулюванні трудових відносин. «Нині в міністерстві працюють над пропозиціями законодавчих змін, спрямованих на зменшення податкового навантаження на фонд заробітної плати, а також розробляють спрощені процедури адміністрування єдиного соціального внеску. «Дебюрократизація» податку на доходи і єдиного внеску стимулює підприємців до легалізації зарплат», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ, зазначив, що питання легалізації заробітної плати є однією з найбільших проблем, які доведеться вирішувати в поточному році. Без вирішення питання легалізації заробітних плат, без вирішення питання підвищення заробітної плати, переконаний Президент, не можна буде вирішити інших соціальних питань.

Нагадаємо також, що в жовтні голова Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський заявляв, що обсяг зарплат, які виплачуються українцям, що не мають офіційного оформлення на своїх робочих місцях, становить 145 млрд грн.