Кайманові острови мають намір відмовитися від офшорної діяльності

Про це повідомляє газета Financial Times, ознайомившись із листом місцевого фінансового регулятора (CIMA), адресованим головам зареєстрованих у них хедж-фондів.

Влада Кайманових островів повідомляє про намір провести радикальні реформи, які зроблять надбанням громадськості раніше приховані тисячі назв компаній та імен їхніх керівників.

Вже створюється спеціальна база даних зареєстрованих хедж-фондів, яка також включає імена керуючих. Вона може з'явитися в середині березня 2013 року.

Головам фондів запропоновано пройти спеціальну перевірку кваліфікації, щоб довести свою здатність управляти ними. Регулятор підкреслює, що ці реформи знаходяться в руслі загальносвітових тенденцій.

«Протягом двох років після початку фінансової кризи Комісія з фінансових ринків Британських Віргінських островів, Центральний банк Ірландії, Комісія з фінансових ринків Джерсі, Рада з фінансових ринків на Багамських островах і Комісія з нагляду на острові Мен оновили кодекси, закони і / або інші регулюючі акти з корпоративного управління », - йдеться в документі CIMA.