Кайманові острови мають намір відмовитися від офшорної діяльності
Один з найвідоміших офшорів, британська заморська територія Кайманові острови має намір покінчити зі своїми фінансовими таємницями і розкрити частину даних про зареєстровані у них компанії та хедж-фонди, пише Газета.ру.
Про це повідомляє газета Financial Times, ознайомившись із листом місцевого фінансового регулятора (CIMA), адресованим головам зареєстрованих у них хедж-фондів.
Влада Кайманових островів повідомляє про намір провести радикальні реформи, які зроблять надбанням громадськості раніше приховані тисячі назв компаній та імен їхніх керівників.
Вже створюється спеціальна база даних зареєстрованих хедж-фондів, яка також включає імена керуючих. Вона може з'явитися в середині березня 2013 року.
Головам фондів запропоновано пройти спеціальну перевірку кваліфікації, щоб довести свою здатність управляти ними. Регулятор підкреслює, що ці реформи знаходяться в руслі загальносвітових тенденцій.
«Протягом двох років після початку фінансової кризи Комісія з фінансових ринків Британських Віргінських островів, Центральний банк Ірландії, Комісія з фінансових ринків Джерсі, Рада з фінансових ринків на Багамських островах і Комісія з нагляду на острові Мен оновили кодекси, закони і / або інші регулюючі акти з корпоративного управління », - йдеться в документі CIMA.