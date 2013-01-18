У Києві «замінували» супермаркет Сільпо

У Києві анонім повідомив про замінування одного з 52-х супермаркетів “Сільпо”.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні близько 15.30 до Дніпровського райуправління міліції надійшло повідомлення від працівника офісу мережі «Сільпо» про те, що невідомий звернувся до нього і поінформував про закладення вибухівки в одному із супермаркетів.

Як зазначили в міліцейському главку, у даний час слідчо-оперативні та вибухо-технічні групи перевіряють всі 52 супермаркети «Сільпо».