У Києві «замінували» супермаркет Сільпо
19:05, 18 січня 2013Суспільство
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У Києві анонім повідомив про замінування супермаркету “Сільпо”.
Анонім повідомив про замінування
У Києві анонім повідомив про замінування одного з 52-х супермаркетів “Сільпо”.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні близько 15.30 до Дніпровського райуправління міліції надійшло повідомлення від працівника офісу мережі «Сільпо» про те, що невідомий звернувся до нього і поінформував про закладення вибухівки в одному із супермаркетів.
Як зазначили в міліцейському главку, у даний час слідчо-оперативні та вибухо-технічні групи перевіряють всі 52 супермаркети «Сільпо».
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