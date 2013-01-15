Хлопець, який з нудьги «замінував» вокзал, сяде на два з половиною роки

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у жовтні 2012 року до чергової частини керченської міліції та на телефон 101 надійшов анонімний дзвінок із повідомленням про замінування вокзалу. Невідомий повідомив, що у приміщенні вокзалу закладено бомбу, яка повинна вибухнути через три хвилини.

З будівлі та навколишньої території негайно були евакуйовані пасажири та персонал, відправлення нічних потягів затрималося на півгодини. На місце можливого вибуху прибули спеціальні служби та представники силових відомств. Фахівці три години перевіряли територію вокзалу і не знайшли вибухівки.

Співробітники СБУ швидко встановили та затримали зловмисника. Ним виявився безробітний 19-річний мешканець с.Горностаївка Ленінського району Криму. Як згодом пояснював молодик, ввечері він йшов додому напідпитку, нудьгував та забажав розважитися, повідомивши про замінування вокзалу.

Дії молодика були кваліфіковані за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України.

Керченський міський суд засудив молодика до 2,5 позбавлення волі. Також він має відшкодувати збитки Придніпровської залізниці та Державному пожежно-рятувальному загону – понад 3 тис. грн.