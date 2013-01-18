У Львові стало на один університет менше

Про це повідомляє прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року: «Прийняти пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства щодо реорганізації Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького шляхом приєднання до Львівського національного аграрного університету з утворенням на базі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького структурного підрозділу Львівського національного аграрного університету».

Реорганізація здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міністерству аграрної політики та продовольства для підготовки кадрів.

Студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького продовжуватимуть навчання у Львівському національному аграрному університеті.