У Львові стало на один університет менше
Кабінет міністрів України прийняв рішення про приєднання Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького до Львівського національного аграрного університету.
Про це повідомляє прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року: «Прийняти пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства щодо реорганізації Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького шляхом приєднання до Львівського національного аграрного університету з утворенням на базі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького структурного підрозділу Львівського національного аграрного університету».
Реорганізація здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міністерству аграрної політики та продовольства для підготовки кадрів.
Студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького продовжуватимуть навчання у Львівському національному аграрному університеті.