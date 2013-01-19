Студент з екзамену може зателефонувати прямо до міністерства

Як повідомили УНІАН в прес-службі МОН, телефон за номером (044) 481-32-36 працюватиме до 8 лютого.

У відповідному наказі МОН зазначається, що консультативний телефон діє з метою забезпечення належного контролю за проведенням зимової екзаменаційної сесії 2012/2013 навчального року у вищих навчальних закладах та оперативного реагування на можливі факти порушень і зловживань, а також надання інформаційної та методичної допомоги студентам, викладачам та іншим категоріям громадян.

"У разі виявлення фактів порушень невідкладно вживатимуться заходи щодо їх усунення", - обіцяють у міністерстві.