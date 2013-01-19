Янукович наказав посилити безпеку суддів та їх родин

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

За словами радника Президента України Андрія Портнова, згідно з дорученням, уряд за участю Державної судової адміністрації має забезпечити обладнання будівель судів турнікетами, металошукачами, охоронною та протипожежною сигналізацією, а також системами відеоспостереження і пристроями сповіщення про небезпеку.

Також до 1 березня 2013 року уряду доручено розробити законопроект щодо заходів безпеки відносно місця проживання суддів та членів їхніх сімей.

Як заявив А.Портнов, реалізація передбачених дорученням заходів має захистити суддів, посилити гарантії незалежності для них та запобігти втручанню у їх професійну діяльність.

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Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року в Харкові невідомі вбили суддю Фрунзенського районного суду міста Володимира Трофимова та членів його сім’ї. Тіла були обезголовлені.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.115 КПК (навмисне вбивство).