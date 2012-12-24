Смакування подробиць убивства судді у Харкові викликає занепокоєння – Вищий спецсуд

«Це жорстоке вбивство стало потрясінням для всього суспільства, яке все ще перебуває у стані жалоби, розгубленості та обурення зухвалістю цього злочину», - зазначають у суді.



Ця подія, переконані автори заяви, стала своєрідним лакмусовим папірцем і допомогла виявити приховані проблеми сучасного українського суспільства. Зокрема, викликає глибоке занепокоєння нездорове «смакування» подробиць цього злочину та жваве обговорення різних версій слідства, серед яких і мотиви, пов’язані із професійною діяльністю В.Трофимова, окремими громадянами та представниками ЗМІ.

«Основним призначенням суду є розгляд та вирішення справ про злочини, спори та інші негативні суспільні прояви, що перебувають поза законом. Саме тому судова система будь-якої країни завжди була і залишатиметься об’єктом підвищеної уваги для нечистих на руку репортерів. Деякі журналісти сприймають суд як джерело походження «легкого матеріалу» – від пошуку резонансних справ до невиправданих звинувачень працівників судової системи в усіх проблемах сучасного суспільства», - йдеться у заяві.

У Вищому спецсуді констатують, що в деяких ЗМІ «огульно шельмуються» усі без винятку судді та працівники апаратів судів, які «в складних умовах величезного фізичного навантаження і психологічної напруги виконують свої обов’язки».

Крім того, у заяві йдеться, що існує ще багато проблем і невирішених питань, які суттєво впливають на діяльність суддів, зокрема необхідність вдосконалення законодавчої бази. «Ми свідомі того, що судові органи в Україні, як і в будь-якій іншій країні, працюють неідеально, оскільки суд є яскравим відображенням всієї гами проблем окремої держави і суспільства», - наголошують у Вищому спецсуді.

Колектив Вищого спецсуду України висловлює глибоке співчуття рідним та близьким В.Трофимова і відзначає, що у нього залишилися 96-річний батько, в минулому також суддя, та 86-річна мати.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня у Харкові у власній квартирі були виявлені обезголовлені тіла судді Фрунзенського райсуду міста Володимира Трофимова, його дружини Ірини, їхнього сина і невістки.

16 грудня на брифінгу генеральний прокурор України Віктор Пшонка повідомив, що слідство розглядає три основні версії: вбивство, пов’язане з професійною діяльністю судді, вбивство з метою заволодіння майном потерпілого, вбивство на замовлення.

17 грудня харківська міліція оголосила про винагороду в 200 тис. грн за допомогу слідству у розкритті цього злочину.