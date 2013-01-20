ВР криму хоче права законодавчої ініціативи

Про це заявив глава кримського парламенту Володимир Константинов у привітанні кримчан із 22-ою річницею створення Автономної Республіки Крим, пише Тиждень.ua.

«Виходячи з досвіду кримського регіоналізму, я також запропонував наше колективне бачення змін десятого розділу Конституції України, який стосується автономії, і одинадцятого розділу, який порушує питання місцевого самоврядування. Сьогодні потрібно захистити місцеве самоврядування від тиску бюрократії, олігархії, покласти край комерціалізації охорони здоров'я та освіти», – сказав він.

Спікер Верховної Ради АРК зазначив, що, зважаючи на статус Автономної Республіки Крим, члени Конституційної Асамблеї запропонували кримському парламенту підготувати конкретні пропозиції щодо модернізації Конституції України в частині, що стосується повноважень Автономної Республіки Крим.

«Ми повинні виробити пропозиції щодо внесення змін до Конституції України, які стосуються, насамперед, наділення Верховної Ради автономії правом законодавчої ініціативи в парламенті країни; надання права власності на майно, що належить Криму; врегулювання правових засад делегування автономії окремих державних повноважень, що дасть змогу скоротити видатки й спростити бюрократичні процедури, усунути дублювання діяльності відомств і загалом підвищити ефективність державного управління», – заявив він.