80-річний професор викинувся з 4-го поверху університету

Як повідомляє ”Комсомольська правда в Україні”, завідувач кафедри російської мови філологічного факультету ОНУ викинувся з 4-го поверху будівлі, де знаходилася його кафедра, і помер, не опритомнівши.

Чому вчений пішов на такий крок - загадка для всіх. Трагедією шоковані і колеги, і самі студенти, які любили відвідувати його цікаві лекції і з пієтетом згадують про нього, пише видання.

В стінах вузу самогубство його співробітника поки не коментують.

Д.Іщенко народився 23 листопада 1932 року в Одесі. У 1955-му році з відзнакою закінчив філологічний факультет ОНУ, а в 1958 році аспірантуру кафедри російської мови. З 1959 по 1979 роки працював у Тираспольському педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка.

З 1979 року Іщенко доцент кафедри російської мови ОДУ ім. Мечникова, з 1993 року - її завідувач. Був поліглотом, досконало знав старослов’янські та романо-германські мови.