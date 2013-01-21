У США підліток розстріляв батьків, малолітніх брата і двох сестер

Про це повідомляє РІА Новости.

Інцидент стався в сільській місцевості недалеко від міста Альбукерке. За словами лейтенанта поліції Сіда Ковінгтона, хлопчик, який проходить по справі під псевдонімом Неємія Грег, вбив свого 51-річного батька Грега, 40-річну матір Сару, 9-річного брата Софонію і сестер Яїл і Анджеліну, п'яти і двох років відповідно.

Підлітку, справжнє ім'я якого не повідомляється, оскільки оприлюднення імен неповнолітніх підозрюваних за законом США заборонено, пред'явлені звинувачення в двох убивствах, а також у трьох випадках жорстокого поводження з дітьми, в результаті якого вони загинули.

За даними Ассошіейтед Прес, убитий глава сімейства Грег Грег був добре відомий місцевим жителям, бо він протягом багатьох років служив духовним наставником співробітників місцевої служби пожежної безпеки, а також капеланом в місцевій в'язниці.

Це не перший за останні кілька місяців випадок стрілянини в США. Великий суспільний резонанс викликала трагедія, яка сталася в грудні минулого року в штаті Коннектикут, коли 20-річний Адам Ланза застрелив в школі 20 дітей та шістьох дорослих.

Після цієї трагедії в країні розгорнулася дискусія про необхідність посилення правил продажу зброї.

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Завтра комісія під керівництвом віце-президента США Джозефа Байдена представить президентові Бараку Обамі перелік можливих заходів щодо посилення контролю за обігом вогнепальної зброї.