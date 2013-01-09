Вчителів Огайо і Техасу навчають стріляти

Влада американських штатів Огайо і Техас вирішила наслідувати приклад штату Юта - шкільних вчителів і вихователів дитячих садків тут навчать поводитися з вогнепальною зброєю, щоб в разі нападу вони могли захистити дітей, повідомляють РІА Новости за інформацією агентства Рейтер.

Проблема вільного носіння вогнепальної зброї та безпеки в американських школах опинилася в центрі суспільної уваги після трагедії в початковій школі Сенді Хук. У середині грудня 20-річний Адам Ланза спочатку застрелив свою матір, а потім убив 26 осіб у будівлі школи, в тому числі 20 дітей. У грудні минулого року влада штату Юта прийняла рішення про навчання вчителів поводження зі зброєю.

Прихильники ініціативи впевнені, що саме вчитель, якщо він озброєний і вміє поводитися зі зброєю, зможе максимально оперативно зреагувати на ситуацію і усунути зловмисника.

За даними агентства, на участь у триденних безкоштовних курсах записалися вже близько 900 вчителів, що становить 73% від усіх вчителів штатів. При цьому десята частина записаних працює в дошкільних установах, а чоловіків серед бажаючих відвідати курси всього трохи більше половини.