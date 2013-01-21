Нафтогаз заплатить Ernst&Young 10 мільйонів за план реформування

Про це йдеться у повідомленні «Нафтогазу України», оприлюдненому на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, таку програму Ernst&Young має розробити протягом 2013 року.

Дата акцепту — 18 січня 2013 року. Кінцевий термін укладення договору — 17 лютого 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2012 року компанія «Нафтогаз України» оголосила тендер на розробку плану з реформування компанії.

Метою і завданнями роботи є надання пропозицій щодо оптимальних варіантів реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з основних напрямків діяльності компанії та її дочірніх підприємств (видобуток, транспортування і реалізація газу і нафти) у рамках виконання програми реформування газового сектору, а також розробка проектів правових актів, необхідних для правового врегулювання вимог Директиви 2003/55/ЄС за кожним з напрямків.

12 травня 2012 року набрав чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу».

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Компанія «Ернст енд Янг» (Ernst&Young) є однією з чотирьох провідних міжнародних компаній, які надають послуги у сфері аудиту, оподаткування, консультаційного супроводу трансакцій та інших питань ведення бізнесу. В Україні компанія Ernst&Young веде діяльність з 1991 року.