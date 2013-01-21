У Києві автобус №19 змінює маршрут

З метою поліпшення транспортного обслуговування мікрорайону Совки, враховуючи звернення та побажання киян, з 21 січня 2013 року у трасу руху автобусів маршруту №19 внесено зміни. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Київпастранс».

Так, рух автобусів буде організовано від станції метро «Васильківська» до вул. Ізюмської за такою схемою:

Станція метро «Васильківська» – вул. Васильківська – вул. Трутенка – Охтирський провулок – вул. Охтирська – вул. Каменярів – вул. Кіровоградська – вул. Ізюмська (до пров. Червоноармійського) – вул. Кіровоградська – вул. Каменярів – вул. Охтирська – вул. Кайсарова – вул. Сумська – вул. Васильківська – станція метро «Васильківська».