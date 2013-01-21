Німецькі кредитори дадуть 12 млн євро малому і середньому бізнесу України

Німецька кредитна установа для відновлення (KFW) надасть позику у розмірі 10 млн. євро і грант у розмірі 2 млн. євро для фінансування проекту «Підтримка малих і середніх підприємств (МСП) України», повідомив Національний банк на своєму офіційному сайті.

Як говориться в повідомленні, кошти буде надано в рамках угоди, підписаної між KFW і німецько-українським фондом (НУФ) спільно з Міністерством фінансів України 29 грудня 2012 року. Кошти позики буде спрямовано на фінансування інвестиційних проектів МСП у гривні та євро, а кошти гранту - на фінансування супровідних заходів щодо впровадження проекту, зокрема, на консультаційну підтримку банків - партнерів НУФ і МСП.

У рамках проекту представники малого і середнього бізнесу разом з фінансовою підтримкою зможуть одержати консультаційну допомогу з питання залучення фінансових ресурсів НУФ для реалізації інвестиційних проектів.

Умови проекту передбачають можливість обмеження розміру процентної ставки для МСП з метою спрощення їх доступу до кредитів, розмір ставки визначатиметься наглядовою радою НУФ при затвердженні кредитних продуктів. Важливою передумовою для використання такого механізму є звільнення банків - партнерів і МСП від валютного ризику, який в повному обсягу приймає на себе НУФ, що дозволяє виключити надбавку банку-партнера за валютний ризик. Відповідно до проекту кредити в національній валюті видаватимуться малим і середнім підприємствам з чисельністю працівників до 250 чоловік строком до 5 років в сумі не більш за еквівалент 250 тис. євро.

В даний час до банків - партнерів НУФ належать такі українські банки: «Мегабанк», «Київська Русь», «Кредитпромбанк», «ПроКредит Банк», «Український Професійний Банк», «Златобанк», «Укргазбанк».

Довідка УНІАН. Німецько-український фонд створено в 1999 році як особливу фінансову установу в рамках програми Федерального уряду Німеччини «Трансформ» з підтримки процесу реформ в Україні. Засновниками НУФ є німецька Кредитна установа для відновлення (KFW), Національний банк і Кабінет міністрів в особі Міністерства фінансів України.