Суд посадив директора водоканалу на 10 років
01:15, 22 січня 2013Суспільство
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Білогірський районний суд Криму засудив директора водоканалу Алушти, який одержав хабар квартирою вартістю 40 тисяч доларів, до 10 років ув'язнення.
Як повідомила прес-служба прокуратури Криму, керівника підприємства затримали влітку 2012 року, коли в його руках опинилися ключі від квартири у курортному місті - житло було хабаром за зміну тарифу на водопостачання у нещодавно спорудженому житловому будинку.
Комунальника звинувачено за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу країни (отримання хабара в особливо великому розмірі шляхом здирництва).
«Прокуратура повністю довела провину підсудного. Йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною протягом трьох років обіймати певні посади», - зазначається у повідомленні наглядового відомства.
Суд ухвалив вирок минулого тижня.
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