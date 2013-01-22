Суд посадив директора водоканалу на 10 років

01:15, 22 січня 2013
Суспільство
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Білогірський районний суд Криму засудив директора водоканалу Алушти, який одержав хабар квартирою вартістю 40 тисяч доларів, до 10 років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Криму, керівника підприємства затримали влітку 2012 року, коли в його руках опинилися ключі від квартири у курортному місті - житло було хабаром за зміну тарифу на водопостачання у нещодавно спорудженому житловому будинку.

Комунальника звинувачено за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу країни (отримання хабара в особливо великому розмірі шляхом здирництва).

«Прокуратура повністю довела провину підсудного. Йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною протягом трьох років обіймати певні посади», - зазначається у повідомленні наглядового відомства.

Суд ухвалив вирок минулого тижня.

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