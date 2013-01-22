285 населених пунктів на Львівщині - без світла

Сьогодні, 22 січня, на Львівщині сильні дощі та намерзання ожеледі на проводах ліній електропередачі надалі спричиняють обриви проводів і знеструмлення населених пунктів.

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Як повідомили УНІАН у Відділі корпоративних зв’язків ПАТ “Львівобленерго”, станом на 16.00 знеструмлені 285 населених пунктів повністю та 12 частково у Жовківському, Сокальському, Кам’янка-Бузькому, Радехівському, Мостиському, Яворівському, Бродівському районах Львівщини.

Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.