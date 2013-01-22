285 населених пунктів на Львівщині - без світла
17:25, 22 січня 2013Суспільство
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На Львівщині сильні дощі та намерзання ожеледі спричиняють знеструмлення населених пунктів.
Лід намерзає на проводах. Фото МНС
Сьогодні, 22 січня, на Львівщині сильні дощі та намерзання ожеледі на проводах ліній електропередачі надалі спричиняють обриви проводів і знеструмлення населених пунктів.
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Як повідомили УНІАН у Відділі корпоративних зв’язків ПАТ “Львівобленерго”, станом на 16.00 знеструмлені 285 населених пунктів повністю та 12 частково у Жовківському, Сокальському, Кам’янка-Бузькому, Радехівському, Мостиському, Яворівському, Бродівському районах Львівщини.
Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.
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