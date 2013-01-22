ЗМІ: Меладзе може піти з шоу-бізнесу через смертельне ДТП

Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що композитор Костянтин Меладзе, який став учасником смертельного ДТП на Київщині, взяв на себе утримання дітей збитої ним 30-річної Ганни Пищало і перерахував родині загиблої 30 тисяч доларів. Ця інформація частково отримала підтвердження, повідомляє Сегодня.

«Меладзе так важко і глибоко переживає цю трагедію, що навіть я його не одразу впізнав, - поділився близький родич Пищало. - Композитор сказав, що готовий кинути писати музику, закриє свій проект ("Голос країни" на каналі "1+1", - Ред.), оскільки ця трагедія не дає йому можливості працювати. Костянтин зазначив, що буде утримувати дітей до їх повноліття. Мова не йде про десятки тисяч доларів, які нібито були перераховані, це брехня. Він сказав, що буде їх одягати, вчити, годувати».

Нагадаємо, аварія за участю відомого музиканта сталася 27 грудня близько 18:32 на 32 км траси "Київ-Обухів". Джип Меладзе збив пішохода Ганну Пищало, жінка загинула. Зараз проводяться експертизи, які встановлять швидкість автомобіля і точне місце аварії. За новим КПК слідство повинно тривати 2 місяці (тобто має завершитися 1 березня, - Ред.), Після чого матеріали будуть передані до суду. Якщо провину Меладзе доведуть, йому може загрожувати до 8 років.