ЗМІ: Меладзе взяв на утримання двох дітей збитої ним жінки

Про це пише «МК». Аналогічну інформацію розповсюдила «Експрес газета», повідомляє Lenta.ru.

За інформацією «МК», Меладзе вже перерахував родичам загиблої 30 тисяч доларів. За інформацією «Експрес газети», надалі гроші на утримання її дітей - п'ятирічного Данила і дворічної Софії - будуть надходити щомісяця (в якому розмірі - не уточнюється).

ДТП за участю Костянтина Меладзе сталося 27 грудня на трасі «Київ-Обухів». Біля транспортної зупинки «П'ятихатка» автомобіль, яким керував продюсер, збив 30-річну жінку. Постраждала померла на місці.

Водій не намагався втекти з місця події. Він зупинився, сам викликав міліцію та швидку допомогу. Потім пройшов перевірку алкотестером, яка показала, що він був тверезий.

Загибла Ганна Пищало раніше працювала в стоматологічній клініці. Пізніше пішла в декретну відпустку. Вона проживала в селищі Козин Київської області.

Тіло загиблої було виявлене поблизу пішохідного переходу (як повідомлялося, в 15-20 метрах від «зебри»). За однією версією, жінка переходила дорогу не по «зебрі», а поряд з нею, за іншою - її відкинуло при ударі. У ЗМІ також з'явилася інформація, що водій, можливо, порушив швидкісний режим: місцеве видання «В городе», посилаючись на очевидців, писало, що автомобіль їхав на швидкості в 120 кілометрів на годину, при дозволених 90.

У зв'язку з подією порушено кримінальну справу за статтею «Порушення правил безпеки руху», що спричинило смерть потерпілого». Були призначені експертизи, які, за інформацією «Комсомольської правди в Україні», будуть завершені до кінця лютого.

Меладзе, за інформацією «Сегодня», проходить у справі як свідок. У відповідності з новим КПК України, як зазначає представник київського обласного управління МВС Микола Жукович, «поки немає доказів, що він винен, йому ніякий запобіжний захід не обирається; якщо у слідчого з'являться докази провини, він звернеться до суду, щоб обрати йому запобіжний захід». Родичі загиблої, як повідомлялося, претензій до продюсера не мають.

Костянтин Меладзе відомий як один з творців групи «ВІА Гра», продюсер ряду телевізійних шоу. В кінці 2012 року він оголосив, що «ВІА Гра» припиняє існування, проте потім вирішив відродити проект у вигляді реаліті-шоу.