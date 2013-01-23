МВФ назвав точну суму погашення платежів Україною у цьому році

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні з посиланням на главу представництва Макса Альєра.

«Загальна сума погашень платежів, які повинен здійснити уряд України у 2013 році, становить 3,66 млрд СПЗ (приблизно 5,63 млрд доларів США), з яких у рамках погашення зобов'язань за програмою кредитування, підписаною в листопаді 2008 року, - 2,44 млрд СПЗ (приблизно 3,75 млрд доларів США)», - сказано в повідомленні Фонду.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня – 12 лютого місія МВФ прибуде до України для обговорення нової програми співпраці. При цьому Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s спрогнозувало, що переговори України з МВФ можуть затягнутися на кілька місяців через невиконання Україною умов попередньої програми 2010-2012 років. При цьому витрати уряду на обслуговування і погашення зовнішнього боргу (включаючи зобов'язання перед МВФ), за розрахунками S&P, збільшаться з 4,6 млрд дол. у 2012 році до 5,4 млрд дол. у 2013 році.