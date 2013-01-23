S&P: Цьогоріч Україні доведеться віддати $ 5,4 мільярда зовнішнього боргу

«Ми чекаємо, що витрати уряду на обслуговування і погашення зовнішнього боргу (включаючи зобов'язання перед МВФ) збільшаться з 4,6 млрд дол. у 2012 р. до 5,4 млрд дол. у 2013 г.», - зазначається в аналітичній статті S&P, переданій агентству УНІАН.

У статті наголошується, що потреби уряду України і Національного банку України (НБУ) у фінансуванні у 2012 р. збільшилися до історичного максимуму і, ймовірно, залишаться високими у середньостроковій перспективі. Основними складовими потреб у фінансуванні залишаються дефіцит бюджету уряду і витрати на обслуговування внутрішнього державного боргу (зобов'язань у національній валюті). Крім того, різке зростання витрат уряду і НБУ на обслуговування боргу в іноземній валюті передМіжнародним валютним фондом(МВФ) призвело до різкого зростання потреб у зовнішньому фінансуванні у 2012 р.

«Ми чекаємо, що витрати на виплату боргу МВФ зумовлять історично максимальний рівень потреб у зовнішньому фінансуванні в 2013-2017 рр.», - вважають у S&P.

Так, у Standard & Poor’s нагадали, що у червні 2013 р. настає термін погашення єврооблігацій обсягом 1 млрд дол. Проте основним напрямком витрат, на думку S&P, будуть виплати в рахунок погашення основної суми боргу у розмірі 2,7 млрд дол. за кредитами МВФ, терміни погашення яких настають протягом року.

Крім того, повідомляється, що уряд України також гарантував борги НБУ перед МВФ, що чинить додатковий тиск на обслуговування державним сектором зовнішнього боргу.

«У цілому витрати уряду і НБУ на обслуговування і погашення боргу перед МВФ, як очікується, збільшаться з 0,3 млрд дол. у 2011 р. і 3,9 млрд дол. у 2012 р. до 6,4 млрд дол. у 2013 р. Ми припускаємо, що у 2014-2017 рр. витрати державного сектору на обслуговування і погашення зовнішнього боргу перед МВФ залишаться високими у середньому на рівні 4,7 млрд дол., і, таким чином, ми не чекаємо істотного скорочення потреб уряду в забезпеченні валютного фінансування в середньостроковій перспективі для запобігання дефолту», - говорять у S&P.

При цьому в агентстві звертають увагу на те, що на додаток до зобов'язань в іноземній валюті уряд України має значні потреби у рефінансуванні боргових зобов'язань у національній валюті, обсяг яких становитиме, за оцінками S&P, 6,5 млрд дол. у 2013 р., що ненабагато нижче, ніж у 2012 р. (6,6 млрд дол.).

«На даний час в українських банках розміщено 37% державних цінних паперів у національній валюті. Ми чекаємо, що у 2013 р. попит на випуск державних боргових зобов'язань у національній валюті, як і раніше, задовольнятимуть українські банки», - зазначається в статті S&P.

Разом з тим, у рейтинговому агентстві підкреслюють, що вартість розміщення цінних паперів у банках висока: середньозважена доходність за казначейськими зобов'язаннями у національній валюті становила 13,8% у листопаді 2012 р., за казначейськими зобов'язаннями в іноземній валюті - 8,5% у грудні 2012 р.

Standard & Poor’s підкреслює, що, враховуючи розмір витрат на обслуговування боргових зобов'язань, уряд України має незначний обсяг ліквідних активів. «За даними НБУ, депозити уряду в центральному банку становили близько 1,7 млрд дол., а також 1 млрд дол. у комерційних банках за даними на листопад 2012 р., проте ми відзначаємо, що уряд є нетто-боржник як НБУ, так і комерційних банків (обсяг його заборгованості становить 12,0 млрд дол. і 9,7 млрд дол. відповідно)», - повідомляє рейтингове агентство.

За оцінками S&P, потреби уряду у фінансуванні становитимуть близько 19 млрд дол. у 2013 р., без включення випуску додаткових боргових зобов'язань або зобов'язань державних компаній (1,4 млрд дол. у 2013 р., за оцінкою Міністерства фінансів України). «Ми вважаємо, що показники ліквідності уряду України залишаться невисокими і можуть опинитися під тиском, якщо найближчими місяцями у нього не буде можливості доступу до ринків капіталу або якщо він не зможе забезпечити припливу іноземної валюти шляхом двосторонніх угод або за допомогою кредитів міжнародних організацій», - говорять у Standard & Poor’s.