Жертви ожеледиці можуть вимагати від комунальників компенсації збитків

07:59, 24 січня 2013
Суспільство
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Громадяни, які травмувались через  слизькі тротуари, можуть вимагати  від комунальників компенсації збитків.

Кияни потерпають від ожеледиці. Київ, 19 грудня

Громадяни, які травмувались з вини комунальних служб через  слизькі тротуари, можуть вимагати через суд компенсації моральних та матеріальних збитків наголошує юрист Вікторія Ставчук. Про таке вона заявила в ефірі «5 каналу»

«Необхідно вказувати, що це травма  в наслідок ожеледиці. Якщо ми беремо картку, яку заповнює викликаний  лікар швидкої допомоги, або в травмпункті, у цій картці є різні графи. Одна з таких граф – причина травми, там причини перераховані, серед яких окремою причиною названа ожеледиця , треба тільки поставити галочку… Відсудити можна матеріальні збитки усі, які підтвердженні чеками, які підтвердженні квитанціями, витрати на ліки які пов’язанні з лікуванням. Крім того, законодавство передбачає можливість, якщо травма нанесена здоров’ю, просити  відшкодувати моральну шкоду», - запевнила юрист.

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