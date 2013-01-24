Жертви ожеледиці можуть вимагати від комунальників компенсації збитків

Громадяни, які травмувались з вини комунальних служб через слизькі тротуари, можуть вимагати через суд компенсації моральних та матеріальних збитків наголошує юрист Вікторія Ставчук. Про таке вона заявила в ефірі «5 каналу»

«Необхідно вказувати, що це травма в наслідок ожеледиці. Якщо ми беремо картку, яку заповнює викликаний лікар швидкої допомоги, або в травмпункті, у цій картці є різні графи. Одна з таких граф – причина травми, там причини перераховані, серед яких окремою причиною названа ожеледиця , треба тільки поставити галочку… Відсудити можна матеріальні збитки усі, які підтвердженні чеками, які підтвердженні квитанціями, витрати на ліки які пов’язанні з лікуванням. Крім того, законодавство передбачає можливість, якщо травма нанесена здоров’ю, просити відшкодувати моральну шкоду», - запевнила юрист.