Жертвами ожеледиці стала рекордна кількість киян
21:53, 22 січня 2013Суспільство
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За минулу добу з ушкодженнями, отриманими через ожеледицю, до лікарень Києва звернулися 579 осіб, що в чотири рази більше середніх показників в столиці.
За добу жертвами ожеледиці стали 600 киян
Про це «Коментарям» повідомили в Департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.
За даними міського відділу охорони, з 579 осіб, що звернулися вчора за медичною допомогою, 544 дорослих і 35 дітей.
При цьому госпіталізація знадобилася 57 дорослим і трьом дітям.
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«В середньому за добу через падіння на вулицях до медиків звертаються близько 120 осіб, максимум - 150», - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 21 січня в ряді регіонів України, в тому числі і в Києві, відлига змінилася різким похолоданням, яке супроводжувалося дощем.
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