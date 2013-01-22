Жертвами ожеледиці стала рекордна кількість киян

Про це «Коментарям» повідомили в Департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

За даними міського відділу охорони, з 579 осіб, що звернулися вчора за медичною допомогою, 544 дорослих і 35 дітей.

При цьому госпіталізація знадобилася 57 дорослим і трьом дітям.

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«В середньому за добу через падіння на вулицях до медиків звертаються близько 120 осіб, максимум - 150», - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 21 січня в ряді регіонів України, в тому числі і в Києві, відлига змінилася різким похолоданням, яке супроводжувалося дощем.