МНС закликає підгодовувати птахів, які зимують у бухтах Севастополя

Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС України в м. Севастополі, другий рік поспіль співробітники МНС Севастополя проводять акцію з годування птахів, які зимують в акваторії нашого міста. Традиційно в севастопольських бухтах зимують близько 400 молодих і слабких лебедів, які не можуть здійснювати далекі перельоти у теплі краї. Для них сувора зима - це нелегке випробування.

«У цей період їх потрібно підгодовувати, тому що природної їжі їм не вистачає», - зазначив Володимир Григор'єв, заступник начальника частини рятувальних та спеціалізованих робіт.

Повідомляється, за минулий рік севастопольські рятувальники в Камишовій бухті врятували 4 качки, які заплуталися в рибальських сітках, і одного лебедя в бухті Омега, який опинився в льодовому полоні.

МНС закликає не залишатися байдужими до долі диких птахів. «Якщо у вас є можливість нагодувати пернатих - то не відмовте їм у допомозі. Можливо, цим ви врятуєте їм життя», - йдеться в повідомленні.