Безробіття в Іспанії встановило новий рекорд
14:16, 24 січня 2013Суспільство
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Число безробітних в Іспанії збільшилося в четвертому кварталі 2012 року на 187,3 тисячі чоловік і досягло рекордної цифри - 5,96 мільйона осіб (26,02% працездатного населення), говориться в повідомленні Національного статистичного інституту.
В Андалузії показник трохи менше - 35,86%
У порівнянні з четвертим кварталом 2011 року безробіття зросло на 3,18 процентного пункту.
Як повідомляє РІА Новости, найбільш критична ситуація склалася серед населення у віці 25-54 року, де кількість безробітних зросла одразу на 200 тисяч осіб і досягла 4,5 мільйона іспанців.
Максимальна кількість безробітних зареєстрована в сфері послуг (1,73 мільйона чоловік) і будівництві (387,9 тисячі чоловік).
У географічному плані найгірша обстановка в Сеуті (володіння Іспанії на узбережжі Марокко), де число безробітних складає 37,84%.
В Андалузії показник трохи менше - 35,86%. У трійку регіонів із найгіршими результатами за минулий квартал увійшла також автономна область Екстремадура (34,06%).
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