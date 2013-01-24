Безробіття в Іспанії встановило новий рекорд

У порівнянні з четвертим кварталом 2011 року безробіття зросло на 3,18 процентного пункту.

Як повідомляє РІА Новости, найбільш критична ситуація склалася серед населення у віці 25-54 року, де кількість безробітних зросла одразу на 200 тисяч осіб і досягла 4,5 мільйона іспанців.

Максимальна кількість безробітних зареєстрована в сфері послуг (1,73 мільйона чоловік) і будівництві (387,9 тисячі чоловік).

У географічному плані найгірша обстановка в Сеуті (володіння Іспанії на узбережжі Марокко), де число безробітних складає 37,84%.

В Андалузії показник трохи менше - 35,86%. У трійку регіонів із найгіршими результатами за минулий квартал увійшла також автономна область Екстремадура (34,06%).