ДПтС: персонал колонії був змушений застосувати силу

Як сьогодні повідомили УНІАН у Державній пенітенціарній службі, 16 січня співробітниками колонії на дільниці посиленого контролю проводився технічний огляд приміщень та обшук засуджених на предмет виявлення підготовки до втечі чи інших протиправних дій, а також вилучення заборонених для зберігання засудженими предметів.

Однак, четверо засуджених, перебуваючи в дисциплінарному ізоляторі та приміщеннях камерного типу, почали чинити фізичний опір і висловлювати погрози співробітникам установи. У зв’язку з цим до вказаних осіб працівниками установи було застосовано спецзасоби (гумовий кийок), про що було складено відповідний акт та проінформовано органи прокуратури. Після цього вказаним засудженим було надано відповідну медичну допомогу.

Наразі згадані засуджені продовжують відбувати дисциплінарне стягнення у штрафних приміщеннях. Оперативна обстановка в установі залишається задовільною.

Враховуючи заяви засуджених про протиправність дій персоналу установи, для перевірки цього інциденту в колонію прибули представники спостережної комісії при Миколаївській облдержадміністрації та громадської ради при обласному управління ДПтС. Після спілкування останніх із засудженими та співробітниками установи претензій з їх боку щодо порядку дій адміністрації колонії при проведенні обшуків та щодо підстав застосування до засуджених спецзасобів не надходило, наголошується у повідомленні.

Також у ДПтС зауважили, що до дисциплінарних ізоляторів та приміщень камерного типу поміщаються засуджені, які характеризуються вкрай негативно, грубо або систематично порушують встановлений режим. Дана категорія осіб знаходиться під прискіпливим контролем адміністрації установи. Проведення систематичних технічних оглядів приміщень цієї дільниці та обшук засуджених є законодавчо закріпленим обов’язком для чергової зміни установи, про результати проведення яких складаються відповідні документи.