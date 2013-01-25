МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Еритреї

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за телефоном: +202 2378 68 70/71, який працює цілодобово, або телефонувати на цілодобову „гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238 16 57.