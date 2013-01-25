МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Еритреї
00:36, 25 січня 2013Суспільство
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МЗС України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Еритрея у зв'язку з ускладненням безпекової ситуації на території цієї держави, а також спробою військового заколоту у місті Асмера.
МЗС рекомендує утриматися від поїздок до Еритреї
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.
У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за телефоном: +202 2378 68 70/71, який працює цілодобово, або телефонувати на цілодобову „гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238 16 57.
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