Київський річковий порт під тиском прокуратури виплатив зарплату за жовтень
16:39, 25 січня 2013Суспільство
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Київський річковий порт після втручання прокуратури столиці виплатив заборгованість із заробітної плати 371 працівнику.
Київський річковий порт виплатив борги по зарплаті / Фото : ТСН
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.
Як зазначається в повідомленні, прокурорською перевіркою було встановлено, що працівникам порту не було виплачено зарплату за жовтень-листопад минулого року.
Тому прокуратура Києва внесла подання начальнику Територіальної державної інспекції праці в Києва з вимогою вжити заходів до усунення порушень законодавства про оплату праці у ПАТ «Київський річковий порт».
За інформацією столичної інспекції праці, адміністрацією порту вже погашено майже 1,7 млн грн боргу із зарплати 371 працівнику, зазначили в прокуратурі.
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