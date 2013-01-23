Прокуратура виявила розтрату конфіскованої контрабанди

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби прокуратури міста Валерій Ястрембський.

Згідно з документами, дане майно державними виконавцями відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у місті Севастополі передано зі складів Севастопольської митниці на відповідальне зберігання спеціалізованій торговельній організації, але там його не виявилося.

За вказаним фактом 21 січня розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна, довіреного особі або яке знаходилося в його веденні в великих розмірах), що передбачає

передбачає покарання у вигляді штрафу від 5,1 до 10,2 тис. грн або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. А також за ч. 2 ст. 388 КК України (розтрата майна, що підлягає конфіскації за рішенням суду, що вступило в законну силу), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Досудове розслідування проводиться слідчим управлінням УМВС України в міста Севастополі.

Контроль і процесуальне керівництво здійснює прокуратура Севастополя.