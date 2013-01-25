УПЦ створить в Україні свій телеканал

Благословення на створення телевізійного каналу дав Митрополит Володимир, повідомляє офіційний сайт УПЦ.

Також зазначається, що про передачу УПЦ телевізійного каналу (ліцензії на цифрове мовлення) заявив 24 січня під час роботи з’їзду Союзу православних жінок України народний депутат Володимир Продивус (фракція Партії регіонів).

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ протоієрей Георгій Коваленко повідомив про подію Предстоятелю УПЦ, який благословив створення телевізійного каналу УПЦ з робочою назвою «Образ».

Коментуючи подію, Г.Коваленко заявив: «Ми розуміємо, що створення загальноцерковного телевізійного каналу – це справа не проста та відповідальна. При цьому вона нагальна і потрібна. Сподіваємося, що спільними зусиллями, з Божою допомогою та молитвами нашого Предстоятеля, нам вдасться створити справжнє церковне, соборне телебачення і показати світові правдивий телевізійний образ Української православної церкви».