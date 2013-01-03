Митрополит Володимир освятив оновлений Успенський собор у Лаврі

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ.

Предстоятелю УПЦ співслужили: намісник монастиря митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, архієпископи - Бориспільський Антоній (керуючий справами УПЦ), Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (секретар Предстоятеля УПЦ), Городницький Олександр, єпископи – Ніжинський і Прилуцький Іриней, Макарівський Іларій, Сєверодонецький і Старобільський Пантелеімон, Шепетівський і Славутський Діонісій, Ірпінський Климент, Глухівський і Конотопський Роман, Бородянський Варсонофій, Фастівський Даміан, а також лаврське духовенство.

Наприкінці богослужіння Митрополит Володимир привітав духовенство, насельників та прихожан Києво-Печерської обителі із оновленням головного монастирського храму та подякував усім, хто долучився до цієї події.

В свою чергу, намісник монастиря митрополит Павло подякував Митрополиту Володимиру за молитви та опіку над монастирем та братією.

За заслуги перед Українською Православною Церквою та допомогу у реставрації Успенського собору Предстоятель відзначив благодійників і меценатів церковними нагородами.

*** Успенський собор - головний храм Києво-Печерської Лаври. Побудований у 1073 -1078 роках за ініціативи прп. Феодосія Печерського коштами князя Святослава II Ярославича. За свою історію кілька разів зазнавав змін та руйнацій. Після закриття монастиря в 1926 р. храм використовувався як об'єкт музейного показу. Майже повністю знищений вибухом 3 листопада 1941р. Згідно з Указом Президента України від 9 листопада 1995 року Успенський собор був відновлений в 1998-2000 роках.

Відновлений Успенський собор було освячено Предстоятелем Української Православної Церкви Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Володимиром у День Незалежності України 24 серпня 2000 року.

Протягом кількох останніх років у соборі тривали роботи з відтворення розпису та оздоблення інтер'єрів. Відповідно до погодженої та затвердженої у встановленому порядку Концепції відтворення стінопису Успенського собору Києво-Печерської Лаври завершено виконання робіт з оздоблення головного вівтаря собору. Роботи виконані зусиллями Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника згідно з манерою виконання Києво-Лаврської малярської школи першої половини XVIII століття. Відтворений розпис максимально наближений до автентичної живописної техніки олійними фарбами. Також практично повністю завершено відтворення оздоблення центральної частини собору - стінопис та оздоблення мармуровими панелями. У живописі центрального об’єму храму зображені сім багатофігурних композицій Вселенських соборів, що супроводжуються великими написами з переліком прийнятих на них правил.