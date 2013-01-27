У Донецьку правоохоронець видав себе за кілера й запобіг убивству

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області з посиланням на заступника прокурора Куйбишевського району Донецька Олександра М’ясоєдова.

За його словами, інформація про те, що в місті готується замовне вбивство, правоохоронцям стала відома 4 січня 2013 року. Згідно оперативної інформації, 39-річний чоловік, житель Куйбишевського району, на грунті неприязні, з метою помсти вирішив позбавитися від свого знайомого, з яким вони раніше разом відбували покарання в колонії. У зв'язку з цим, чоловік намагався знайти виконавця для свого задуму.

В ролі «вбивці» виступив співробітник правоохоронних органів. Працюючи під прикриттям, він погодився скоїти «злочин». Домовляючись про гонорар, чоловіки зійшлися на сумі 4 тис грн. За два тижні після змови «кілер» повідомив, що виконав замовлення і передав замовникові фотографії, що підтвердили скоєне.

Після передачі грошей замовника було затримано працівниками міліції.

Відомості про вказаний кримінальний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч.2 ст.15, п.11 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство за замовленням) КК України.

Затриманому судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Хід розслідування у справі знаходиться на контролі прокуратури Куйбишевського району Донецька.