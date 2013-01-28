Гільдія кіноакторів США назвала кращі фільми року

Як повідомляє Лента.ру, нагороду в номінації «Кращий акторський склад» отримав фільм Бена Аффлека «Операція Арго».

Переможцем у номінації «Краща чоловіча роль» став Деніел Дей Льюїс, який зіграв 16-го президента США у фільмі «Лінкольн», а найкращою в жіночій ролі була визнана Дженніфер Лоуренс за роботу в стрічці «Мій хлопець - псих».

Приз за кращу чоловічу роль другого плану отримав Томмі Лі Джонс («Лінкольн»), а за кращу жіночу - Енн Хетеуей («Знедолені»). У телевізійних номінаціях перемогу здобули «Абатство Даунтон» (в номінації «драматичний серіал») і «Американська сімейка» (в номінації «комедійний серіал»).