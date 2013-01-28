Гільдія кіноакторів США назвала кращі фільми року
07:59, 28 січня 2013Суспільство
2138 0
Гільдія кіноакторів США оголосила переможців своєї 19-ї щорічної премії. Урочиста церемонія відбулася ввечері в неділю, 27 січня, в Лос-Анджелесі.
Гільдія продюсерів США назвала "Операцію Арго" фільмом року / Фото: argothemovie.warnerbros.com
Як повідомляє Лента.ру, нагороду в номінації «Кращий акторський склад» отримав фільм Бена Аффлека «Операція Арго».
Переможцем у номінації «Краща чоловіча роль» став Деніел Дей Льюїс, який зіграв 16-го президента США у фільмі «Лінкольн», а найкращою в жіночій ролі була визнана Дженніфер Лоуренс за роботу в стрічці «Мій хлопець - псих».
Приз за кращу чоловічу роль другого плану отримав Томмі Лі Джонс («Лінкольн»), а за кращу жіночу - Енн Хетеуей («Знедолені»). У телевізійних номінаціях перемогу здобули «Абатство Даунтон» (в номінації «драматичний серіал») і «Американська сімейка» (в номінації «комедійний серіал»).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter